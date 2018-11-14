Qatar Airways розглядає запуск рейсів до Львова

Серед вимог катарської авіакомпанії - так звана "п'ята свобода" - право перевозити за плату пасажирів та вантажі з однієї іноземної держави до іншої при польоті у свою країну.

Уряд Катару підтримує запуск національним перевізником Qatar Airways регулярних авіарейсів в аеропорт Львів.

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Про це ЦТС повідомив заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань. За його словами, питання збільшення кількості прямих рейсів між Україною і Катаром стане предметом обговорення під час спільної міжурядової комісії в Досі.

"Є політична воля - підтримка їхнього уряду (прем'єр-міністра та Міністерства транспорту)", - зазначив заступник міністра про перспективи запуску відповідного авіасполучення.

За словами Віктора Довганя, серед вимог Qatar Airways - так звана "п'ята свобода" - право перевозити за плату пасажирів та вантажі з однієї іноземної держави до іншої при польоті в свою країну.