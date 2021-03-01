З 1 березня 2021 року Грузія відкрила кордони для іноземних туристів, у тому числі з України.

Українська авіакомпанія YanAir навесні 2021 року відновить прямі рейси з Києва, Одеси та Харкова на грузинський курорт Батумі на березі Чорного моря.

Читайте такожГрузія та Кіпр відкривають кордони для туристів: чи впускають вже українців

Як повідомляє avianews.com, рейси Київ-Батумі стартують з 3 квітня по середах і суботах. З 1 травня частота польотів стане щоденною. Авіаквитки продаються за ціною від 3500 грн в обидві сторони з урахуванням багажу.

Із Одеси в Батумі YanAir відновить польоти з 4 травня по п'ятницях і неділях. Авіаквитки в обидві сторони коштують від 4000 грн з урахуванням багажу.

З 5 травня авіакомпанія вийде на маршрут Харків-Батумі, який обслуговуватиме по середах і суботах. Переліт туди-обрано з урахуванням багажу коштує від 4000 грн.

Про те, що варто подивитися в Батумі, читайте в нашому великому матеріалі.

Правила в'їзду до Грузії для українців у 2021 році

З 1 березня 2021 року Грузія, майже після річного карантину, відкрила кордони для іноземних туристів, у тому числі з України. Для перетину грузинського кордону всім громадянам України необхідно буде пред'явити два ПЛР-тести - один тест зроблений протягом останніх 72 годин, другий тест - через три дні перебування в країні.

26 березня МОЗ України перемістив Грузію в "зелену" карантинну зону, а тому по поверненню з цієї країни більше не доведеться йти на самоізоляцію або здати тест на коронавірус. Однак варто врахувати, що перегляд карантинних зон відбувається щотижня.

Раніше про плани відновити польотні програми до Грузії заявили авіакомпанії МАУ, яка літатиме в Тбілісі, і SkyUp, яка запустить рейси з п'яти українських міст у Тбілісі та Батумі.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко