Українська авіакомпанія YanAir навесні 2021 року відновить прямі рейси з Києва, Одеси та Харкова на грузинський курорт Батумі на березі Чорного моря.
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Як повідомляє avianews.com, рейси Київ-Батумі стартують з 3 квітня по середах і суботах. З 1 травня частота польотів стане щоденною. Авіаквитки продаються за ціною від 3500 грн в обидві сторони з урахуванням багажу.
Із Одеси в Батумі YanAir відновить польоти з 4 травня по п'ятницях і неділях. Авіаквитки в обидві сторони коштують від 4000 грн з урахуванням багажу.
З 5 травня авіакомпанія вийде на маршрут Харків-Батумі, який обслуговуватиме по середах і суботах. Переліт туди-обрано з урахуванням багажу коштує від 4000 грн.
Про те, що варто подивитися в Батумі, читайте в нашому великому матеріалі.
Правила в'їзду до Грузії для українців у 2021 році
- З 1 березня 2021 року Грузія, майже після річного карантину, відкрила кордони для іноземних туристів, у тому числі з України. Для перетину грузинського кордону всім громадянам України необхідно буде пред'явити два ПЛР-тести - один тест зроблений протягом останніх 72 годин, другий тест - через три дні перебування в країні.
- 26 березня МОЗ України перемістив Грузію в "зелену" карантинну зону, а тому по поверненню з цієї країни більше не доведеться йти на самоізоляцію або здати тест на коронавірус. Однак варто врахувати, що перегляд карантинних зон відбувається щотижня.
- Раніше про плани відновити польотні програми до Грузії заявили авіакомпанії МАУ, яка літатиме в Тбілісі, і SkyUp, яка запустить рейси з п'яти українських міст у Тбілісі та Батумі.
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