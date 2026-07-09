Рютте після успішного саміту НАТО звернувся до Путіна з посланням, – Reuters

Рютте заявив, що це має стати "уроком" для Путіна.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про возз'єднання альянсу на саміті в Анкарі після розбіжностей із Трампом і звернувся з посланням до російського лідера Володимира Путіна.

В інтерв’ю Reuters він заявив, що розбіжності між президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами НАТО продемонстрували демократичну силу альянсу і мають стати уроком для Путіна.

На запитання про те, який сигнал внутрішні суперечки надіслали російському лідеру і чи підірвали вони послання НАТО щодо стримування, Рютте відповів: "Я б сказав Путіну: вам самим варто було б частіше висловлюватися відкрито".

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"Зараз він (Путін) спостерігає, як союзники іноді трохи розходяться в думках, трохи сваряться, а потім об’єднуються й знову згуртовуються", – додав він.

Генсек НАТО зазначив, що здатність відкрито сперечатися, а потім доходити згоди щодо спільної мети – це "те, що відрізняє демократії" від таких країн, як Росія, Китай та Іран.

Він також заявив, що не бачить необхідності змінювати свій підхід до Трампа, незважаючи на звинувачення в тому, що він щедро хвалить президента США і не відповідає на його критику союзників.

"Вони знали, що отримають, коли найняли мене, і я такий, який є. Якщо люди роблять щось хороше, я скажу про це. Якщо я не згоден, я теж скажу про це, але, ймовірно, не відкрито, і постараюся зберегти єдність альянсу", – пояснив він.

Трамп на саміті НАТО

Як пише FT, зміна позиції Трампа від відкритої критики Володимира Зеленського до дозволу українському лідеру виробляти американську зброю стала найяскравішим моментом саміту лідерів НАТО в Туреччині.

Новий тон вселив у європейських союзників обережний оптимізм щодо того, що Трамп здійснив значний зсув на користь Києва.

За словами чиновників, обізнаних із ходом переговорів лідерів, новий тон також допоміг європейцям не звертати уваги на інші гострі зауваження американського президента.

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