Очолило рейтинг місто Ротенбург-об-дер-Таубер у німецькій Баварії.

Більшість туристів насамперед прямують до столиць чи інших великих міст різних країн. Однак маленькі містечка подалі також здатні здивувати мандрівників мальовничими краєвидами.

Портал про подорожі та розваги Time Out опублікував список із 16 невеликих містечок та селищ світу, які вражають туристів своєю красою.

Очолив рейтинг Ротенбург-об-дер-Таубер у німецькій Баварії. Це казкове містечко, яке ви, напевно, бачили в соцмережах, милує око чарівними дерев'яними будиночками з яскравими квітковими горзиками у вікнах, брукованими вуличками і теплими мерехтливими ліхтарями вздовж доріг. Тут є середньовічна архітектура, традиційні ресторани та звісно ж замок.

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Другу сходинку в списку посіло селище Вае Ребо на острові Флорес в Індонезії, яке приваблює відвідувачів з усього світу, охочих побачити традиційні конусоподібні будинки Мбару Ніанг на тлі вражаючих гір та в оточенні пишних джунглів. Щоб дістатися до Вае Ребо, знадобиться 3 години ходьби, за бажання мандрівники зможуть залишитися там на ніч, зустрітися з місцевими жителями та помилуватися зірками в одному з найвіддаленіших регіонів Індонезії.

Замкнуло трійку прибережне містечко Сіді-Бу-Саїд недалеко від столиці Тунісу, яке може похвалитися білими будівлями з куполоподібними дахами і сапфірово-синіми акцентами в оточенні пальм, художніх галерей і традиційної архітектури.

Наймальовничіші невеликі містечка у світі

1. Ротенбург-на-Таубері, Німеччина.

2. Вае Ребо, Індонезія.

3. Сіді Бу Саїд, Туніс.

4. Кармель-бай-зе-Сі, США.

5. Альберобелло, Італія.

6. Есперанс, Австралія.

7. Огі, Японія.

8. Гріндельвальд, Швейцарія.

9. Кралендейк, Бонейр.

10. Степанцмінда, Грузія.

11. Гуатапе, Колумбія.

12. Ілуліссат, Гренландія.

13. Банф, Канада.

14. Сапа, В'єтнам.

15. Клаксвік, Фарерські острови.

16. Гандрук, Непал.

Як повідомляв УНІАН, раніше портал про подорожі та розваги Time Out також представив список із 50 найкращих міст світу для відвідування у 2024 році. Очолило рейтинг американське місто Нью-Йорк.

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