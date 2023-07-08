Іспанська Валенсія очолила топ найкращих європейських прибережних напрямків на думку відпочиваючих там мандрівників. Найгіршим став грецький острів Міконос.
Як пише Daily Mail, в рамках дослідження, проведеного веб-сайтом Which?, було опитано понад 3500 мандрівників, які відвідали 44 прибережних міста по всій Європі. Місця оцінювалися за 12 критеріями: міський пляж; набережна або пристань для яхт; їжа і напої; розміщення; пам'ятки; привабливість; покупки; розваги; тиша і спокій; безпека; дружелюбність; співвідношення ціни і якості.
У підсумку іспанське портове місто Валенсія очолило топ з вражаючим показником 91%. Особливо туристи хвалили міські пляжі, співвідношення ціни і якості, пам'ятки, магазини і дружелюбність – за всіма цими показниками місто отримало п'ять зірок.
"Менш очевидний вибір, ніж Барселона (шосте місце, 84%), де гості відчули переваги порівняно меншої кількості туристів, з галасливими, але не переповненими вулицями, що підтверджується п'ятизірковим рейтингом тиші та спокою. Місто також пропонує знамениту гастрономічну культуру та інтригуюче поєднання історичної та футуристичної архітектури", – зазначають укладачі рейтингу.
На другому місці з показником 88% опинилися Венеція (Італія) і Порту (Португалія).
"Хоча перше було піддане критиці за високі ціни та натовпи, з двома зірками за співвідношення ціни та якості та тишу та спокій, гості, тим не менш, були зачаровані "чарівними" видами та унікальною архітектурою", – йдеться у звіті.
Тим часом друге за величиною місто Португалії було названо респондентами "мальовничим" і отримало п'ять зірок за пристань для яхт, дружелюбність та співвідношення ціни та якості.
На протилежному кінці рейтингу опинився грецький острів Міконос, що отримав загальну оцінку 58%. Зокрема, гості низько оцінили його за набережну і дружелюбність, а також за завищені ціни.
Як повідомляв УНІАН, раніше туристів попередили про несподівану проблему на літньому відпочинку в Європі через підвищений ажіотаж на подорожі в цьому сезоні.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Названо найкращі пляжі світу для нудистів
- Замість Лондона і Парижа: названо альтернативи найпопулярнішим містам Європи цього літа
- В аеропортах Європи цього літа очікується хаос, частково через війну в Україні
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.