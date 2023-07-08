Всього туристи оцінили 44 прибережних міста по всій Європі.

Іспанська Валенсія очолила топ найкращих європейських прибережних напрямків на думку відпочиваючих там мандрівників. Найгіршим став грецький острів Міконос.

Як пише Daily Mail, в рамках дослідження, проведеного веб-сайтом Which?, було опитано понад 3500 мандрівників, які відвідали 44 прибережних міста по всій Європі. Місця оцінювалися за 12 критеріями: міський пляж; набережна або пристань для яхт; їжа і напої; розміщення; пам'ятки; привабливість; покупки; розваги; тиша і спокій; безпека; дружелюбність; співвідношення ціни і якості.

У підсумку іспанське портове місто Валенсія очолило топ з вражаючим показником 91%. Особливо туристи хвалили міські пляжі, співвідношення ціни і якості, пам'ятки, магазини і дружелюбність – за всіма цими показниками місто отримало п'ять зірок.

Відео дня

"Менш очевидний вибір, ніж Барселона (шосте місце, 84%), де гості відчули переваги порівняно меншої кількості туристів, з галасливими, але не переповненими вулицями, що підтверджується п'ятизірковим рейтингом тиші та спокою. Місто також пропонує знамениту гастрономічну культуру та інтригуюче поєднання історичної та футуристичної архітектури", – зазначають укладачі рейтингу.

На другому місці з показником 88% опинилися Венеція (Італія) і Порту (Португалія).

"Хоча перше було піддане критиці за високі ціни та натовпи, з двома зірками за співвідношення ціни та якості та тишу та спокій, гості, тим не менш, були зачаровані "чарівними" видами та унікальною архітектурою", – йдеться у звіті.

Тим часом друге за величиною місто Португалії було названо респондентами "мальовничим" і отримало п'ять зірок за пристань для яхт, дружелюбність та співвідношення ціни та якості.

На протилежному кінці рейтингу опинився грецький острів Міконос, що отримав загальну оцінку 58%. Зокрема, гості низько оцінили його за набережну і дружелюбність, а також за завищені ціни.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристів попередили про несподівану проблему на літньому відпочинку в Європі через підвищений ажіотаж на подорожі в цьому сезоні.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.