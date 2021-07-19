Воду для досліджень відібрали на 22 пляжах Одеси та Одеської області.

На курорті Лебедівка Одеської області морська вода не відповідає гігієнічним вимогам.

Як повідомили журналістам у державній установі "Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб", такого висновку дійшли фахівці в ході лабораторних досліджень стану якості морської води.

Зазначається, що в певних контрольних точках на 22 пляжах Одеси та Одеської області було відібрано 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники і 46 проб – на санітарно-хімічні показники. З них 2 проби морської води за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідали гігієнічним вимогам – у прибережній смузі рекреаційної зони "Лебедівка" Білгород-Дністровського району.

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Минулого тижня якість морської води не відповідала гігієнічним нормам на пляжах курортного селища Затока Одеської області.

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Автор: Лариса Козова