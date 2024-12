Вартість абонемента зросла на 100 євро.

Угорський лоукостер Wizz Air повернув у продаж проїзний з безлімітними польотами. Про це повідомляє Avianews.

Зазначається, що проїзний All You Can Fly з безлімітними польотами діятиме протягом року. При цьому його ціна зросла з 499 до 599 євро. Проїзний дозволяє бронювати необмежену кількість квитків на будь-які міжнародні рейси лоукостера за фіксованою ціною 9,99 євро за переліт.

"У пакет послуг входить лише маленька ручна поклажа. Її габарити не повинні перевищувати 40х30х20 см, а вага 10 кг. Якщо пасажир захоче взяти з собою більше речей або вибрати місце у літаку, за це необхідно буде заплатити за стандартним цінником Wizz Air", - йдеться у статті.

Відео дня

Крім того, проїзний All You Can Fly має низку обмежень. Зокрема, він дозволяє бронювати перельоти лише тому пасажиру, на ім'я якого він оформлений. При цьому замовити авіаквиток можна в період від 72 годин до 3 годин до вильоту:

"Це означає, що заздалегідь спланувати поїздку не вийде, а у випадку з популярними напрямками на бажані рейси може не виявитися вільних місць".

Також повідомляється, що якщо пасажир забронював переліт, то змінити його не вдасться. Крім того, згідно з правилами, якщо мандрівник пропустить два рейси, авіакомпанія може анулювати проїзний і оштрафувати клієнта на суму абонементу.

Останні новини туризму

Як повідомляв УНІАН, названо європейське місто, де відбувається один із найкращих різдвяних ярмарків. З наближенням свят багато туристів починають шукати ярмарки з мерехтливими вогнями, смачною їжею та затишною атмосферою.

Також ми писали про найбільш переповнені туристами різдвяні ярмарки Європи. Крім того, туристам розповіли, де можна насолодитися різдвяним духом без зайвих натовпів.

Вас також можуть зацікавити новини: