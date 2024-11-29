З наближенням свят багато туристів починають шукати ярмарки з мерехтливими вогнями, смачною їжею та затишною атмосферою.

Різдвяні ярмарки є важливою частиною сезонних подорожей і часто є центром подій для сімей, які сподіваються зануритися у святкову атмосферу. Європа може похвалитися одними з найвідоміших різдвяних ярмарків у світі, але їхня популярність, як правило, приваблює величезні натовпи, що може бути стримуючим фактором для багатьох відвідувачів, пише Express.

Авіакомпанія Wizz Air проаналізувала понад 35 популярних європейських ринків, щоб знайти приховані перлини, які, як очікується, отримають менше натовпу, ніж їх більш популярні аналоги.

Трійка лідерів виявилася наступною:

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Сібіу (Румунія);

Саранда (Албанія);

Есслінген (Німеччина).

Зазначається, що місто Сібіу в Румунії є "європейською культурною столицею ЮНЕСКО". Воно відоме своєю середньовічною архітектурою, брукованими вулицями та яскравими площами:

"Різдвяний ярмарок відбувається на історичній площі міста Piata Mare, оточеній красивими будівлями в стилі готики, бароко та ренесансу".

Тут відвідувачі можуть скуштувати традиційні румунські страви, такі як мічі (смажені ковбаски), сармале (голубці) і козонак (солодкий хліб з горіховою начинкою).

Ярмарок пропонує автентичні румунські святкові традиції, широкий вибір місцевих виробів, їжі та напоїв, які відвідувачі можуть не знайти на великих європейських ринках.

Різдво 2024 - останні новини

Раніше ми повідомляли, що у Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг, з дотриманням безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії.

Також стало відомо, коли в столиці встановлять головну ялинку України. Як і в попередні роки, вона засяє на Софійській площі. Новорічну красуню встановлять коштом меценатів.

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