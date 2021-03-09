Ізраїль поки не планує схвалювати індійську вакцину від коронавірусу Covishield, яку використовують в Україні.

Україна та Ізраїль ведуть переговори про взаємне визнання паспортів вакцинації для туристичних подорожей.

Читайте такожТести на коронавірус: Нідерланди змінили вимоги для туристів з УкраїниПро це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За його словами, поки Ізраїль не планує схвалювати індійську вакцину від коронавірусу Covishield, яку використовують в Україні.

"Хасиди, які є основними туристами в Україні, звертаються в українське посольство, запитують щодо дій українського уряду в майбутньому, тому що збираються відвідати Умань та інші місця паломництва, чи потрібен так званий паспорт вакцинації", - розповів Корнійчук.

Посол України зазначив, що рішення буде прийнято найближчим часом.

"В Ізраїлі безперечно високий рівень вакцинації, сьогодні вони колють фактично тільки дві вакцини - Pfizer i Moderna. Сьогодні якраз були переговори щодо взаємного визнання так званих паспортів вакцинації. У нас з цим поки проблеми, оскільки ті вакцини, які застосовуються українським урядом, Ізраїль поки не збирається схвалювати", - зазначив він.

Вакцинація від коронавірусу в Ізраїлі

З 20 грудня 2020 року Ізраїль проводить масову вакцинацію населення від коронавірусу.

Станом на 2 березня від COVID-19 повністю вакциновано понад 52% дорослого населення Ізраїлю.

У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю заявили, що після отримання двох доз вакцини від Pfizer ризик захворіти коронавірусом падає на 95%.

На тлі цього уряд Ізраїлю прийняв рішення послабити карантинні обмеження, які були введені через пандемію.

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Автор: УНІАН