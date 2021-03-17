Сьогоднішні ідеї будуть лише пропозиціями, які далі обговорюватимуть країни ЄС, а на остаточне затвердження сертифікатів може піти кілька місяців.

У Єврокомісії сьогодні,17 березня 2021 року, презентують концепцію так званих паспортів вакцинації.

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Як вони мають виглядати та чи дозволить це подорожувати Європою українцям, в коментарі ТСН розповів кореспондент «Радіо Свобода» Григорій Жигалов.

«Європейська комісія готується презентувати ідею паспортів вакцинації. Щоправда, паспортами їх не називають, а кажуть, що це буде Green Pass – «зелена перепустка» чи «цифровий сертифікат». В ньому буде інформація про щеплення, про перенесений коронавірус чи результати тестів. Він буде паперовий із штрих-кодом чи QR-кодом або електронний на екрані смартфону», – розповів журналіст.

Втім, за його словами, більшість нюансів наразі залишаються неясними:

Що саме цей сертифікат дозволятиме

Чи матимуть на нього право тільки ті, хто отримав щеплення, чи також ті, хто перехворів та має імунітет

Чи обов’язково мати щеплення тільки вакциною, зареєстрованою в ЄС, або ж підійде будь-яка.

При цьому журналіст відзначає, що скепсису додають заяви низки експертів, ніби вакцинація вберігає від важкого перебігу хвороби, але невідомо, наскільки вона запобігає розповсюдженню вірусу. Тобто, ч стане ця «зелена перепустка» гарантією, що її власник справді не заразний.

Відповіді на більшість цих запитань має сьогодні особисто презентувати голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Але з того, що вже відомо, «зелена перепустка» найімовірніше буде лише медичним сертифікатом, кожна країна самостійно вирішуватиме, що дозволяти власникам таких документів, а ЄС просто хоче таким чином уніфікувати стандарт.

«Велике питання також полягає в тому, що робити мешканцям третіх країн, бо ці сертифікати ЄС запроваджуватиме для власних громадян, та як же їх отримати, наприклад, мешканцю України, якщо він захоче запланувати відпустку в Європі. Не виключено, що іншим країнам, щоб їхні мешканці могли їздити до ЄС під час пандемії, треба буде запроваджувати власні «зелені перепустки», але за стандартами, презентованими в Євросоюзі», – пояснив журналіст.

При цьому він наголосив, що не варто забувати також, що сьогоднішні ідеї будуть лише пропозиціями, які далі обговорюватимуть країни ЄС, а на остаточне затвердження сертифікатів може піти кілька місяців.

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Автор: Марина Григоренко