Хорватська влада скасувала для громадян України необхідність надавати причину для в'їзду в країну.

Після того, як Євросоюз включив Україну до списку "зелених" країн, влада Хорватії звільнила українських громадян від необхідності надавати причину для в'їзду в країну.

Про це повідомили у посольстві України в цій балканській державі.

"Подорожуючі з України можуть здійснити поїздку до Республіки Хорватії без необхідності доводити або обґрунтовувати свої причини поїздки, якщо вони відповідають епідеміологічним умовам в'їзду", - зазначили дипломати.

При цьому для безперешкодного в'їзду необхідно надати один з документів:

негативні результати ПЛР-тесту (отриманого не більше ніж за 72 годин до перетину кордону) або експрес-тесту (не більше 48 годин) на коронавірус;

COVID-сертифікат про повний курс вакцинації від коронавірусу (приймаються препарати від Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson або SinoPharm), завершений не раніше 14 і не пізніше 210 днів до в'їзду;

довідка про те, що людина перехворіла на COVID-19 і протягом шести місяців отримала одну дозу вакцини (не пізніше, ніж за 210 днів до перетину кордону);

позитивний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на коронавірус, виданий протягом останніх 180 днів, але не раніше, ніж за 11 днів до в'їзду до Хорватії.

Всіх, хто не зможе надати хоч один з цих документів, впустять в країну, але на них чекатимуть 10 днів самоізоляції або здача тесту на COVID-19 за свій рахунок.

Від тестування звільняються діти до 12 років, які подорожують з батьками або опікунами, які змогли надати необхідний COVID-документ.

При цьому після повернення до України на мандрівників чекатиме 14-денна самоізоляція або необхідність здавати ПЛР-тест.

Тим, хто проїжджає через Хорватію транзитом, необхідно покинути територію країни за 12 годин після в'їзду, в іншому випадку в Україні їх чекатиме самоізоляція.

У червні влада Хорватії дозволила надавати на кордоні негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не більше, ніж за 72, а не 48 годин до перетину кордону.

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Автор: Станислав Кожемякин