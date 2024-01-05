Мюнхен, Мадрид і Лондон визнали найкращими містами світу для жінок, які подорожують самостійно.

Все більше туристів віддають перевагу поїздкам у відпустку наодинці, причому більшу частину самостійних мандрівників складають жінки. Експерт з туристичного страхування InsureMyTrip склав свіжий список найкращих міст світу для одиноких жінок-туристок, оцінивши такі важливі аспекти, як безпека, гендерна рівність і кількість розваг, пише Travel Off Path.

Топ-7 найкращих міст світу для соло-туристок у 2024 році

1. Мюнхен, Німеччина. Когось може здивувати, що це баварське місто отримало найвищий бал у рейтингу, однак, якщо копнути трохи глибше, легко зрозуміти, чому там є всі ідеальні умови для самостійної подорожі. Мюнхен – неймовірно безпечне місто з захоплюючою історією та неймовірною архітектурою, до якого дуже легко дістатися завдяки великому аеропорту та гарному залізничному сполученню.

2. Мадрид, Іспанія. Іспанська столиця – одне з найкращих місць, де можна познайомитися з іспанською культурою у всій її красі, зануритися в багате нічне життя і насолодитися гастрономією.

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3. Лондон, Велика Британія. Британська столиця традиційно є культовим місцем для індивідуальних мандрівників. Тут знаходиться величезна кількість всесвітньо відомих пам'яток. При цьому в цілому місто безпечне, також маючи дуже високу оцінку за гендерну рівність.

4. Лісабон, Португалія. Португальська столиця, яка має високі оцінки за безпечність і доступність, є місцем, де легко загубитися на тиждень і навіть більше, якщо ви подорожуєте наодинці. Лісабон вважається одним з місць, де мандрівники відчувають себе найбільш щасливими, розслабившись на набережній з пастель де ната в руці під сонячним небом.

5. Барселона, Іспанія. Це жваве місто, яке можна досліджувати кілька днів і так і не побачити всього, завжди буде привабливим для індивідуальних мандрівників. Галасливі вулиці навколо центру міста наповнені барами, ідеальними для того, щоб спробувати справжні тапас, а горбистий район Монжуїк пропонує неймовірний краєвид на місто. Однак майте на увазі, що в 2024 році Барселона, за прогнозами, стане одним з найбільш переповнених туристичних напрямків в Європі.

6. Дубай, ОАЕ. Це місто є сучасним, чистим і, безумовно, цікавим місцем для індивідуальних мандрівників. Тут мандрівники почуваються найбезпечніше, гуляючи наодинці вночі. При цьому Дубай пропонує туристам шикарну погоду, всесвітньо відомі пам'ятки і можливість досліджувати унікальні пустельні околиці. До Дубая неймовірно легко дістатися, оскільки його аеропорт є одним з найзавантаженіших і найбільших транспортних вузлів у світі, а січень і лютий вважаються найдешевшими місяцями для польотів туди.

7. Чіангмай, Таїланд. Це місто тихих храмів, захоплюючих розваг і фантастичної їжі, яке в цьому дослідженні оцінюється як друге найбезпечніше місто в цілому. Тут набагато повільніший темп життя, ніж у Бангкоці, й це фантастичне місце для вивчення неймовірно красивих сільських районів та національних парків Таїланду.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерт видання Euronews Travel Йен Сміт підготував кілька корисних порад для тих, хто готується відправитися в свою першу соло-подорож.

Тим часом, TikTok-блогерка з ніком monicaroams, яка багато подорожує сама, дала три поради соло-мандрівницям, як відлякати небажаних залицяльників.

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