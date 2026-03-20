В Іспанії персонал аеропортів готує пасажирам неприємний сюрприз на Великдень

Мандрівників, які вирушають до Іспанії на Великдень, попередили про можливі перебої в авіасполученні через страйк працівників аеропортів.

Іспанські профспілки анонсували масштабні страйки персоналу кількох великих аеропортів країни в найближчі тижні.

Страйки збігаються з піковим періодом пасажиропотоку під час великодніх свят, коли мільйони пасажирів проходять через іспанські аеропорти, повідомляє Euronews Travel.

Що потрібно знати пасажирам

Наземний персонал аеропортів планує страйк під час жвавого Великоднього тижня (Semana Santa).

Страйки були оголошені іспанськими профспілками, включаючи UGT, CCOO та USO, у зв'язку з розбіжностями щодо заробітної плати, умов праці та прагненням укласти загальногалузеві трудові угоди.

Співробітники компанії Groundforce, яка має контракти в 12 іспанських аеропортах, розпочнуть безстроковий страйк з п'ятниці, 27 березня 2026 року.

Страйки відбуватимуться щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці у три часові проміжки: з 5 до 7 ранку, з 11 до 17 години та з 22 до півночі.

Інші співробітники наземного обслуговування запланували 24-годинні страйки 28-29 березня та з 2 по 6 квітня.

У разі відсутності угоди страйки можуть тривати до 31 грудня 2026 року, в тому числі й у вихідні.

Страйк торкнеться деяких із найбільш завантажених аеропортів Іспанії, включаючи Мадрид-Барахас, Малага-Коста-дель-Соль, Аліканте-Ельче, Пальма-де-Майорка, Барселона-Ель-Прат, Гран-Канарія, Тенеріфе-Сур і Норте, Лансароте, Фуертевентура, Валенсія, Ібіца та Більбао.

У зв'язку з цим мандрівникам слід підготуватися до черг і затримок.

При цьому відповідно до урядового законодавства в аеропортах гарантується мінімальний рівень обслуговування. Це означає, що рейси будуть виконуватися, однак мандрівникам слід бути готовими до затримок і змін розкладу.

Обмежена кількість наземного персоналу означає, що час обслуговування рейсів може збільшитися, що викличе ланцюгову реакцію затримок для наступних рейсів.

У зачеплених аеропортах пасажирам також слід враховувати можливість збільшення черг на реєстрацію та здачу багажу, затримки обробки багажу та уповільнення процесів посадки та висадки.

Мандрівникам рекомендується стежити за статусом свого рейсу на сайтах авіакомпаній або аеропортів, прибувати на реєстрацію заздалегідь і, за можливості, використовувати ручну поклажу замість зареєстрованого багажу.

Як страйки персоналу псують життя пасажирам

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, серед співробітників транспортної сфери в Європі широко поширеною є практика домагатися поліпшення умов праці через страйки. При цьому часом переговори з роботодавцями затягуються на довгі місяці, а страждати від цього доводиться в першу чергу пасажирам – їхні рейси скасовуються, переносяться або затримуються.

Зокрема, цього тижня через страйк персоналу аеропорт німецької столиці Берліна скасовував усі рейси на цілий день.

Тим часом минулого тижня дводенний страйк оголосили пілоти найбільшої авіакомпанії Німеччини Lufthansa, через що було скасовано сотні рейсів.

