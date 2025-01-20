Йдеться про територію, прилеглу до залізничного вокзалу міста.

У деяких районах популярного серед туристів італійського міста Піза, від аеропорту якого до центру їхати всього 3 кілометри, посилили заходи безпеки через рекордний рівень злочинності.

Як пише ANSA, регіональний комітет громадського порядку і безпеки префектури Піза схвалив створення "червоної зони" на території, прилеглій до залізничного вокзалу міста.

Зокрема, до "червоної зони" включено такі локації Пізи:

Відео дня

площа біля Центрального залізничного вокзалу

вулиця Масканьї

вулиця Пуччіні

авеню Бонаїні

авеню Грамші

Варто звернути увагу, що саме в цій частині міста розташована знаменита Пізанська вежа.

Зазначається, що "червона зона" позначає міську територію з високим ризиком протиправної поведінки, де в разі агресивних, погрозливих або образливих дій може бути заборонено вільне переміщення.

Крім того, у цьому районі вже проводять роботи з реконструкції, що включають поліпшення освітлення та відеоспостереження.

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені розповіли про успіхи в порятунку головної туристичної визначної пам'ятки Пізи – легенларної падаючої вежі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.