У деяких районах популярного серед туристів італійського міста Піза, від аеропорту якого до центру їхати всього 3 кілометри, посилили заходи безпеки через рекордний рівень злочинності.
Як пише ANSA, регіональний комітет громадського порядку і безпеки префектури Піза схвалив створення "червоної зони" на території, прилеглій до залізничного вокзалу міста.
Зокрема, до "червоної зони" включено такі локації Пізи:
- площа біля Центрального залізничного вокзалу
- вулиця Масканьї
- вулиця Пуччіні
- авеню Бонаїні
- авеню Грамші
Варто звернути увагу, що саме в цій частині міста розташована знаменита Пізанська вежа.
Зазначається, що "червона зона" позначає міську територію з високим ризиком протиправної поведінки, де в разі агресивних, погрозливих або образливих дій може бути заборонено вільне переміщення.
Крім того, у цьому районі вже проводять роботи з реконструкції, що включають поліпшення освітлення та відеоспостереження.
Як повідомляв УНІАН, раніше вчені розповіли про успіхи в порятунку головної туристичної визначної пам'ятки Пізи – легенларної падаючої вежі.
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