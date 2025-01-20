У деяких районах Пізи підвищили заходи безпеки / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

У деяких районах популярного серед туристів італійського міста Піза, від аеропорту якого до центру їхати всього 3 кілометри, посилили заходи безпеки через рекордний рівень злочинності.

Як пише ANSA, регіональний комітет громадського порядку і безпеки префектури Піза схвалив створення "червоної зони" на території, прилеглій до залізничного вокзалу міста.

Зокрема, до "червоної зони" включено такі локації Пізи:

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  • площа біля Центрального залізничного вокзалу
  • вулиця Масканьї
  • вулиця Пуччіні
  • авеню Бонаїні
  • авеню Грамші

Варто звернути увагу, що саме в цій частині міста розташована знаменита Пізанська вежа.

Зазначається, що "червона зона" позначає міську територію з високим ризиком протиправної поведінки, де в разі агресивних, погрозливих або образливих дій може бути заборонено вільне переміщення.

Крім того, у цьому районі вже проводять роботи з реконструкції, що включають поліпшення освітлення та відеоспостереження.

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені розповіли про успіхи в порятунку головної туристичної визначної пам'ятки Пізи – легенларної падаючої вежі.

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