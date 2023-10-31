Чоловік хотів замовити гранатовий сік, але офіціант подумав, що у нього граната.

В Лісабоні (Португалія) озброєна поліція затримала туриста, який при замовленні напою переплутав португальські слова "гранат" і "граната".

Як пише The Telegraph, 36-річний російськомовний чоловік з Азербайджану опинився в наручниках після того, як мовний додаток надав йому неправильний переклад фруктового соку, який він намагався купити.

За даними португальської газети Correio da Manhã, турист скористався телефоном, щоб перекласти російське слово, що означає гранат, а потім написав речення португальською мовою, щоб співробітники ресторану змогли зрозуміти його замовлення. Однак офіціант сприйняв неправильно написане речення як погрозу і, побоюючись, що клієнт погрожує закладу гранатою, викликав поліцію.

Відео дня

Річ у тім, що слова, які позначають гранат і гранату, майже ідентичні в російській мові, проте португальською мовою це два абсолютно різних слова – romã означає гранат, а granada перекладається як граната. Судячи з усього, цей нюанс мовний додаток упустив.

Повідомляється, що озброєні поліцейські, які прибули на місце інциденту, наказали чоловікові, що якраз збирався покинути заклад, лягти на землю, наділи на нього наручники і доставили в найближчий поліцейський відділок для допиту. Горе-туриста звільнили тільки після того, як з'ясувалося, що у нього немає при собі ніякої зброї, а в його готельному номері провели обшук.

Як повідомляв УНІАН, раніше телеведуча-мандрівниця Саманта Браун дала пораду, якої фрази варто уникати в чужій країні. Також вона розповіла, які фрази рідною мовою країни, куди ви їдете, варто обов'язково вивчити.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.