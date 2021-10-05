Йдеться про обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19.

Цього тижня Брюссель не виключатиме жодну країну зі списку держав-не членів Європейського Союзу, громадяни яких можуть вільно подорожувати до країн ЄС.

Як повідомляє Радіо Свобода, це означає, що ще "принаймні на два тижні" Україна в цьому списку залишатиметься.

Йдеться про обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19.

Наразі українці можуть подорожувати до країн ЄС за наявності COVID-сертифіката.

Читайте такожУкраїна опустилася в рейтингу паспортів світу, але не через карантинні обмеженняЯк повідомляв УНІАН, 19 серпня Євросоюз офіційно визнав відповідність європейським українських COVID-сертифікатів в застосунку "Дія". Водночас, в МЗС України пояснили, що рішення Єврокомісії про визнання українських COVID-сертифікатів не має зобов’язуючого характеру. Питання, кого і на яких умовах впускати, залишається виключно в компетенції самих держав-членів Євросоюзу.

Перед цим сертифікати щодо вакцинації від COVID-19 в мобільному додатку "Дія" успішно пройшли технічну оцінку в Європейському Союзі.

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

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Автор: Леся Лещенко