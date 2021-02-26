Також УЗ працює над покращенням чат-бота для покупки квитків.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) планує поширити практику реалізації бізнес-ланчів в поїздах "Інтерсіті+" на поїзди далекого прямування, і для цього компанія розглядає кілька варіантів харчування.

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Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на в.о. члена правління УЗ, директора філії "Пасажирська компанія" Олександра Перцовського.

"Ми хочемо, щоб пасажири "проголосували шлунками", що називається. Тому найближчим часом слід очікувати масштабування програми якісного бортового харчування", - цитує прес-служба слова Перцовського.

Він також повідомив, що зараз компанія вишукує технологічні можливості для впровадження Інтернету в поїздах.

Поки ж, за його словами, УЗ в партнерстві з компанією SweetTV реалізує проміжний проект, який дає пасажирам поїздів доступ до фільмотеки з близько 280 кінофільмів і мультфільмів з українською озвучкою.

"До кінця березня ми запустимо ще сім поїздів з цією послугою на додаток до чотирьох наявних", - сказав Перцовський.

Крім цього, він повідомив, що УЗ працює над поліпшенням чат-бота для покупки квитків.

"У найближчих планах - покращення алгоритмів замовлення групових перевезень і налагодження роботи з B2B сегментом", - сказав Перцовський.

Також компанія працює над так званим "списком очікування", коли людина може" підписатися" на поїзд, якщо на нього немає місць, і отримати повідомлення, коли будуть відкриті для продажу місця в додатковому вагоні.

Він розповів, що компанія буде враховувати побажання пасажирів щодо підвищення комфорту в поїздах, зокрема, можливості індивідуального регулювання температури в купе, доступності USB-розеток, переходу на вакуумні туалети, збільшення місця для габаритного багажу, збільшення кількості камер відеоспостереження, адаптації спеціальних купе для маломобільних людей.

Що цьому передувало

УЗ працює над створенням нового додатка для покупки електронних квитків на поїзди, яке стане доступним для пасажирів вже цього року.

У січні "Укрзалізниця" у партнерстві з компаніями Visa і Middleware Inc. запустила чат-бот в месенджерах Viber і Telegram з функцією продажу квитків.

У грудні 2020 року УЗ відкрила можливість перегляду ліцензійних фільмів і мультфільмів в поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+", а також ввела можливість замовлення бізнес-ланчу у швидкісних поїздах "Інтерсіті+".

Довідка УНІАН.

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.

Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.

За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець