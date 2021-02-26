Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) планує поширити практику реалізації бізнес-ланчів в поїздах "Інтерсіті+" на поїзди далекого прямування, і для цього компанія розглядає кілька варіантів харчування.
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Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на в.о. члена правління УЗ, директора філії "Пасажирська компанія" Олександра Перцовського.
"Ми хочемо, щоб пасажири "проголосували шлунками", що називається. Тому найближчим часом слід очікувати масштабування програми якісного бортового харчування", - цитує прес-служба слова Перцовського.
Він також повідомив, що зараз компанія вишукує технологічні можливості для впровадження Інтернету в поїздах.
Поки ж, за його словами, УЗ в партнерстві з компанією SweetTV реалізує проміжний проект, який дає пасажирам поїздів доступ до фільмотеки з близько 280 кінофільмів і мультфільмів з українською озвучкою.
"До кінця березня ми запустимо ще сім поїздів з цією послугою на додаток до чотирьох наявних", - сказав Перцовський.
Крім цього, він повідомив, що УЗ працює над поліпшенням чат-бота для покупки квитків.
"У найближчих планах - покращення алгоритмів замовлення групових перевезень і налагодження роботи з B2B сегментом", - сказав Перцовський.
Також компанія працює над так званим "списком очікування", коли людина може" підписатися" на поїзд, якщо на нього немає місць, і отримати повідомлення, коли будуть відкриті для продажу місця в додатковому вагоні.
Він розповів, що компанія буде враховувати побажання пасажирів щодо підвищення комфорту в поїздах, зокрема, можливості індивідуального регулювання температури в купе, доступності USB-розеток, переходу на вакуумні туалети, збільшення місця для габаритного багажу, збільшення кількості камер відеоспостереження, адаптації спеціальних купе для маломобільних людей.
Що цьому передувало
- УЗ працює над створенням нового додатка для покупки електронних квитків на поїзди, яке стане доступним для пасажирів вже цього року.
- У січні "Укрзалізниця" у партнерстві з компаніями Visa і Middleware Inc. запустила чат-бот в месенджерах Viber і Telegram з функцією продажу квитків.
- У грудні 2020 року УЗ відкрила можливість перегляду ліцензійних фільмів і мультфільмів в поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+", а також ввела можливість замовлення бізнес-ланчу у швидкісних поїздах "Інтерсіті+".
Довідка УНІАН.
- "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.
- Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.
- Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.
- За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.
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