Влада Кіпру зняла обмеження на авіасполучення із 56 країнами світу.

Кіпр планує відкрити свої аеропорти для відвідувачів з усіх країн з 1 березня.

Про це повідомляється на сайті міністерства туризму Кіпру 15 січня.

У список 56 країн входять країни ЄС та Європейської економічної зони, Україна, Велика Британія та деякі інші.

Усі країни, із якими Кіпр має авіасполучення, розділять на кілька категорій: "зелену", "помаранчеву" і "червону".

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Які будуть вимоги для приїзду на Кіпр

Туристам із країн "зеленої" зони не потрібно мати із собою результатів тесту на коронавірус COVID-19.

Туристи з "помаранчевої" зони повинні будуть під час прибуття на Кіпр мати негативний тест.

Туристи з "червоної" зони будуть зобов'язані здавати тест як перед польотом на Кіпр, так і після прибуття.

Список країн тієї чи іншої зони можуть змінювати залежно від епідеміологічної ситуації.

Ситуація з коронавірусом на Кіпрі

Всього на Кіпрі підтвердили майже 30 тисяч випадків коронавірусу, 178 - летальні.

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Автор: Олег Давигора