Спалах вірусу Nipah в Індії: британські медики опублікували попередження для туристів

Спалах захворювання в Індії викликав занепокоєння щодо подорожей по всій Азії.

13 січня було зареєстровано два підтверджені випадки зараження вірусом Ніпа у медичних працівників в Калькутті. В зв'язку з цим, британські медичні чиновники попередили мандрівників про спалах "серйозної інфекційної хвороби" в Індії, повідомляє The Independent.

В публікації йдеться, що цей зоонозний вірус, який поширюється переважно плодоїдними кажанами, може заражати людей через прямий контакт з цими ссавцями або ж при вживанні заражених продуктів харчування.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), вірус Ніпа може протікати безсимптомно, а летальність становить від 40 до 75 відсотків.

Видання зазначає, що спалах захворювання в Індії викликав занепокоєння щодо подорожей по всій Азії. В таких країнах, як Таїланд і Пакистан було запроваджено нові заходи перевірки на Covid в аеропортах, що приймають рейси з цього регіону.

Тому, видання зібрало інформацію, що потрібно знати відпочивальникам, щоб убезпечити себе від вірусу Ніпа під час подорожей.

Міністерство закордонних справ Великої Британії (FCDO) не оновлювало конкретні рекомендації щодо подорожей до Індії з часу спалаху вірусу.

Загалом мандрівникам рекомендується не наближатися на відстань менше 10 км до кордону між Індією та Пакистаном, а також до територій Джамму та Кашмір.

В статті вказується, що спалахи вірусу Ніпа у людей, як правило, фіксуються в сільських районах Південної та Південно-Східної Азії.

Примітно, що це вже дев'ятий спалах даного вірусу в Індії з моменту реєстрації перших випадків захворювання в 2001 році. За даними Британського агентства з питань охорони здоров'я (UKHSA), крім поточного спалаху в Західній Бенгалії, з 2019 року щорічні спалахи спостерігаються в штаті Керала.

Додається, що з 2001 року спалахи також реєструються майже щорічно в Бангладеш. Більше того, в таких країнах, як Малайзія, Філіппіни та Сінгапур, раніше також реєструвалися випадки захворювання на вірус Ніпа.

За даними видання, у деяких людей інфекція може протікати й безсимптомно з інкубаційним періодом від 4 до 21 дня.

Серед найпоширеніших симптомів захворювання - підвищена температура тіла, головний біль або сплутаність свідомості, утруднене дихання або кашель. Окрім цього як повідомили в ВООЗ, нерідко у хворого озноб, сонливість, запаморочення, блювота та діарея.

"У важких випадках у пацієнтів може розвинутися запалення мозку, відоме як енцефаліт та менінгіт", - йдеться в статті.

Видання розповіло, що наразі не існує вакцини або ліків для профілактики чи лікування вірусної інфекції Ніпа.

Міністерство охорони здоров'я та добробуту сім'ї Індії підтвердило 27 січня, що всі 196 осіб, які контактували з двома підтвердженими випадками захворювання на вірус Ніпа у Західному Бенгалі, дали негативні результати тестування.

Проте для мандрівників, які прямують до Індії або вилітають з неї, в деяких міжнародних аеропортах введено заходи скринінгу. Таїланд, Непал і Тайвань цього тижня посилили медичний нагляд і перевірку туристів.

За даними UKHSA, ризик захворювання на вірус Ніпа для туристів, які відвідують ендемічні країни, є "дуже низьким", якщо дотримуватися запобіжних заходів, зокрема виконувати правила гігієни рук.

Видання додає, що ретельне миття або очищення фруктів від шкірки може зменшити ризик зараження вірусом, а контакт з інфікованими тваринами, зокрема на свинофермах, поблизу яких мешкають фруктові кажани, слід здійснювати лише в захисному одязі.

