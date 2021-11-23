Рішення ще не прийнято, пропозиція знаходиться на розгляді.

Європейська комісія анонсувала зміни для сертифікатів про вакцинацію. Термін дії документа продовжать, а також внесуть дані про бустерну вакцинацію.

Про це повідомляє Euractiv.

Єврочиновники розглядають варіант, при якому в COVID-сертифікаті з'являться дані про третє щеплення від коронавірусу. Зазначається, що бустерну дозу вакцини, імовірно, отримуватимуть протягом дев'яти місяців після останнього щеплення.

Дана пропозиція проходить консультації та буде представлена на початку грудня.

Читайте такожВажкий перебіг COVID-19 послаблює болі у ракових хворих - швейцарські лікаріЗараз термін дії сертифіката закінчується через дев'ять місяців після введення останньої дози вакцини від COVID-19. Якими будуть правила для іноземних туристів, поки невідомо. За деякими даними, окремі члени Єврокомісії наполягають на обов'язковій здачі ПЛР-тесту навіть для вакцинованих.

Як повідомив УНІАН, раніше Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Кіпр, Нідерланди, Хорватія і Чехія зберегли можливість для українців подорожувати в ці країни.

Водночас, глава МЗС Дмитро Кулеба доручив всім дипломатичним установам України в країнах Європейського Союзу докласти зусиль для збереження відкритості кордонів для українців в Євросоюзі. У МЗС зазначають, що офіційна рекомендація Ради ЄС щодо виключення України з "зеленого списку" не означає, що українців чекає тотальне закриття кордонів Євросоюзу.

При цьому дипломат вказав, що Україна домовляється з сімома країнами за межами Європи для визнання українських covid-сертифікатів.

Автор: Анастасія Горбачова