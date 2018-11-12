У Колумбії колишні повстанці перекваліфікувалися на екстремальних екскурсоводів (фоторепортаж)

Збройна повстанська організація ФАРК офіційно припинила існування у 2016 році, тож деякі її колишні бійці знайшли нове покликання - екстремальний туризм.

Колишні бійці повстанської організації лівого толку «Революційні збройні сили Колумбії» (ФАРК) після її розпуску у 2016 році знайшли собі нове покликання, перекваліфікувавшись на екскурсоводів, які спеціалізуються на екстремальному туризмі.

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У період своєї активної діяльності підрозділи ФАРК базувалися здебільшого у південно-східних провінціях країни, у джунглях підніжжя Андів, на близько 20% території Колумбії. Тож недивно, що її бійці володіли чудовими навичками виживання у екстремальних та диких умовах.

Саме ці свої уміння вони тепер і використовують для допомоги туристам, які приїздять до країни на пошуки екстремальних пригод. Тепер вони супроводжують туристів під час рафтингу, походів крізь джунглі та в гори тощо.

ФАРК була сформована у 1960-х роках як військове крило Комуністичної партії Колумбії. Спочатку організація дійсно виступала як партизанське ліворадикальне з'єднання, однак у 1980-х почала також займатися наркоторгівлею і викраденням заручників. Через це низка країн світу, зокрема, США, Канада, країни ЄС та багато латиноамериканських країн, відносили її до терористичних організацій.

Лише у 2012 році тодішній президент Колумбії Хуан Мануель Сантос оголосив, що колумбійський уряд зайнявся попередніми перемовинами з ФАРК з метою добитися припинення конфлікту. Після чотирьох років дискусій 26 вересня 2016 року президент Колумбії Хуан Мануель Сантос та лідер ФАРК Родріго Лондоньо Ечеверрі підписали мирну угоду. До речі, заме за це у 2016 році колумбійський президент отримав Нобелівську премію миру.

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