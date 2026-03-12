Щоб переночувати в горах: на Закарпатті створили карту прихистків для туристів

На мапі позначені десятки будиночків в різних районах Закарпатської області.

Вже невдовзі в Українських Карпатах стартує літній туристичний сезон, і чимало туристів вирушать у походи в гори – прості для усієї родини на один день або складні багатоденні з ночівлею просто неба.

Щоб уникнути неприємних інцидентів, як, наприклад, ця пара закоханих, фахівці ДСНС радять туристам у разі потреби користуватися картою прихистків, яка є у вільному доступі, і яку у деяких випадках використовують вони самі, йдеться в повідомленні Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА у Facebook.

Інтерактивну карту створив керівник туристичного клубу Terra Incognitas Тарас Рикмас. На ній позначені десятки будиночків в різних районах області, в яких можуть перечекати негоду або заночувати мандрівники під час проходження туристичних маршрутів.

Водночас рятувальниками на туристичних маршрутах були встановлені "точки порятунку" – інформаційні вказівники жовтого кольору, що мають допомогти туристам швидко і точно визначити своє місце знаходження, аби передати координати гірським рятувальникам у разі потрапляння в небезпеку.

Карта прихистків на Закарпатті вже доступна за посиланням.

