Мертва зона: як виглядає філіппінський острів Лусон через рік після руйнівного виверження вулкану Тааль (фоторепортаж)

Вулкан Тааль на Філіппінах, що є популярним туристичним об'єктом, прокинувся 12 січня 2020 року після 43 років спокою.

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