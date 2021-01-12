Рік тому вулкан Тааль спустошив острів Лусон на Філіппінах / фото REUTERS
Фотограф Reuters показав, як виглядає філіппінський острів Лусон через рік після руйнівного виверження вулкану Тааль.
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Виверження вулкану Тааль на Філіппінах 2020 року
- Вулкан Тааль на Філіппінах, що є популярним туристичним об'єктом, прокинувся 12 січня 2020 року після 43 років спокою. Незважаючи на те, що Тааль - один з найменших активних вулканів Землі, його пробудження за 10 днів наробило чимало лиха. Близько 80 тисяч людей змушені були евакуюватися, жертвами виверження стали 39 осіб.
- Сам острів Лусон, де розташований вулкан, практично повністю був випалений. У містах поряд з вулканом Тааль потріскалася земля.
- За перші п'ять днів з початку виверження вулкана Тааль на філіппінському острові Лусон сталося більше 600 землетрусів.
На фото, зроблених через рік після природної катастрофи, можна побачити, що життя тільки повертається до цієї "мертвої зони".
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