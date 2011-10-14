На виставці фіалок представлено більше тисячі сортів квітів

Протягом трьох днів, з 13 по 16 жовтня, у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї триватиме виставка фіалок та інших квітучих кімнатних рослин. Члени Вінницького обласного об’єднання любителів кімнатних рослин представили на неї більше тисячі сортів квітів.

- Цією виставкою ми хочемо не лише заявити про себе, а й продемонструвати людям красу наших колекцій, - зазначає організатор виставки Валентина Тарасюк. – Окрім того, кожен бажаючий зможе придбати облюбовану рослину. Сподіваємося, після виставки наше об’єднання поповниться людьми, котрі будуть радо ділитися секретами вирощування кімнатних рослин та обмінюватимуться корисною інформацією.

Ціна квитка на виставку квітів прирівнюється ціні квитка до краєзнавчого музею.