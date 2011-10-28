Прикордонники розшукали дівчинку, що заблукала

Днями до прикордонників відділу «Болган» Могилів-Подільського загону за допомогою звернулися місцеві жителі, батьки 9-річної Ярослави Крочі. Дівчинка вийшла з дому і не повернулася. Її понад чотири години розшукували співробітники міліції, МНС та жителі селища, але пошуки не дали результатів. Тоді ж батьки звернутися до прикордонників з надією, що за допомогою службових собак можна буде відшукати доньку, - повідомляє Державна прикордонна служба України.

До роботи відразу ж узялися кінологи разом зі своїми помічниками Аіром та Алтаєм. Вже за дві години щасливі батьки дякували охоронцям рубежу та їхнім чотирилапим помічникам за неоціненну допомогу. Збентежена дівчинка зі сльозами на очах розповіла, що взявши свого улюбленого собаку, пішла на прогулянку й заблукала, а оскільки надворі почало темніти, вирішила переночувати до ранку на галявині.

До речі, варто зазначити, що для одного з кінологів, Сергія Карпенка, та його службового собаки Аіра подібний випадок не перший. Навесні вони відшукали 10-річного хлопчика, який подався до лісу за підсніжниками й загубився.