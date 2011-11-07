У вінницькій книгарні Є розганятимуть хмари

Літературний конкурс «Коронація слова» вже ціле десятиліття відкриває безліч нових і цікавих імен у сучасній українській літературі. Серед її лауреатів – Вікторія Горбунова та Мирослава Замойська (Дара Корній).

8 листопада ці дві авторки презентуватимуть свої літературні твори.

Вікторія Горбунова з Житомира отримала диплом «Вибір видавців» 2010 року за роман «Мрія про маленьке життя», кандидат психологічних наук, доцент, викладач кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка, має власну консультативну практику, продовжує навчатися психотерапії та консультуванню в рамках українських та міжнародних програм, веде бізнес-тренінги та тренінги особистісного зростання, фахово займається проблемами психології командотворення. «Надра банку» – це книга про професійну деформацію особистості. Cлужбовий роман розвивається на тлі взаємин співробітників великої корпорації – комерційного банку, світу, де гроші змагаються з почуттями… Книга про те, як професія впливає на характер, мрії, прагнення людей, як змінюються їхні долі, ролі, І, звичайно, це – історія кохання.

Дара Корній (Мирослава Замойська) (Львів), володар 3 премії конкурсу 2010 року за роман «Гонихмарник». Письменниця народилася на Волині, і саме з Волині починається дія її роману «Гонихмарник». Зараз живе у Львові, де ця дія продовжується. Закінчила Українську академію друкарства. Пише також дитячі твори. За її словами, «Гонихмарник» – її перший «дорослий» роман, хоча головними героями його є підлітки, і читачами, мабуть, також. Після його виходу у світ авторка здобула неофіційне звання «української Стефані Майєр». «Моя донька зачитувалась вампірськими сагами Майєр і щоразу із запалом переказувала мені їх сюжети, – зізналась Дара Корній. – Мене злило те, що українські підлітки захоплюються чужоземною містикою, не знаючи, наскільки потужнішим є пласт української міфології. Вирішила довести, що рідна фантастика може бути кращою за світову».

9 листопада вас запрошують в книгарню Є на засідання дискусійного клубу на тему:

«Мене називають Орхан Памук»

Орхана Памука можна справедливо вважати одним із найпопулярніших нобелянтів сучасності. Його тексти насичені східною екзотикою, але водночас у них струменить потужна течія європейських віянь. Усе це дає змогу побачити турецьке суспільство під новим кутом зору, і остаточно закохатися у цю дивовижну країну.

У рамках «книгОгляду» учасники дискусії спробують осмислити феномен Памукового письма. Цього разу до двох постійних учасників розмови долучиться і письменниця Катерина Калитко. Модератор зустрічі, як завжди, - Глядацька Аудиторія.

Початок обох заходів о 18.00