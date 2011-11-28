У Вінницькій області щороку народжуються 30-35 дітей, хворих на онкопатологію. Протягом року вони потребують 300–350 переливань, а це можливо лише за наявності 10 донорів на кожну онкохвору дитину. Онкологічні захворювання у нашій країні посідають друге місце серед причин смертності дітей віком 5-14 років. Тому дебютна соціальна акція під назвою «Стань донором – врятуй життя дитини!», яка пройшла 25 листопада на базі Вінницької обласної станції переливання крові, є дуже важливою.

У заході, який організували дві місцеві громадські організації медичного напрямку, взяли участь близько 50 молодих людей, в основному студентів-медиків. Вони здавали свою кров добровільно і безоплатно. Казали, що заради рятування онкохворих дітей робитимуть це й надалі.

До речі, за словами обласного дитячого онколога Олександра Калінчука, у країнах Європи бути донором вважається дуже почесно, причому 90 % людей здає кров безоплатно. На Україні, навпаки, наразі переважна кількість донорів стають ними заради грошей.

– Ми плануємо регулярно проводити такі соціальні акції й надалі. У наступному році збираємось провести як мінімум 4-5 таких заходів , – повідомила організатор заходу, голова обласної громадської організації «Вінницька асоціація медиків» Руслана Харковенко. – Контролюватимемо препарати, які виготовлятимуть зі зданої крові. Також здану добровільними донорами кров використовуватимуть онкологи у дитячій обласній лікарні. Сподіваємось, що такі акції допоможуть підняти престиж донорів. Адже нині на Вінниччині свою кров здають до 2 % людей. Для порівняння: у ЄС 10 % населення є донорами.