Святий Миколай «відкрив» на Томашпільщині два дитсадки

Одразу два дитсадки відновили свою роботу у Томашпільському районі.

На день Святого Миколая у Олександрівці, де дитсадок не працював з 2000-го року, відкрили дитячу установу «Росинка». 19 юних новоселів привітали сільський голова Василь Чувпенюк, заступник голови Томашпільської РДА Павло Антонишин, директор ТОВ „Зернопродукт-Липівка” Сергій Панасюк та представники народного депутата України Григорія Калетника.

Відкриття недіючого з 2007-го року дитсадка «Дзвіночок» у Вербовій стало можливим завдяки фінансовій підтримці депутата обласної ради, голови ПСП „Перемога” Івана Спориша. Особливістю даного дитсадка є наявність в ньому басейна, тому оглядаючи приміщення, голова райдержадміністрації Володимир Томчук подякував за пророблену роботу та запевнив, що з районного бюджету буде виділено 10 тис. грн. для його реставрації.

Обом дошкільним закладам гості подарували подарунки: меблі, побутову техніку, іграшки, канцелярію та солодощі.