Калинівські податківці нарахували 35 "мінімізаторів"

Протягом останніх років обсяги мобілізації коштів до Зведеного бюджету Калинівського району постійно зростають. Так, за 2008 рік до зведеного бюджету району мобілізовано коштів на 53,5 млн. грн., за 2009 рік – 50,3 млн. грн., за 2010 рік – 64,8млн. грн., за 11 місяців 2011року – 73,6 млн. грн.

Про це повідомило Калинівське відділення Козятинської ОДПІ.

Надходження до бюджету могли б бути значно більші, якби всі суб’єкти підприємницької діяльності сумлінно виконували свої конституційні обов’язки щодо сплати податків та зборів.Проте є суб’єкти господарювання, які сплачують належні платежі несвоєчасно, накопичують податковий борг, мінімізують сплату податків, виплачують зарплату в “конвертах”, у розмірі меншому за мінімальний, ведуть “подвійну” бухгалтерію або просто ухиляються від сплати податків і зборів.

Очолюють список боржників Калинівське МКП ЖКГ, СТОВ «Нива і К», СТОВ «Діброва», ПОСП «Нападівське», ТОВ «Треанон», ВАТ «Корделівський цукровий завод», а мінімізаторів – Калинівський ЕЗФОЖ, ТОВ «Колумбіні», ВАТ “Вінніфрут”, ДП ТД “Вінніфрут”ВАТ “Вінніфрут”, ТОВ “Адара -7», ТОВ «Селіна».

Загальна кількість мінімізаторів разом із збитковими підприємствами по району – 35 суб’єктів господарювання. Якби всі вони сплатили податки у розмірі хоча б 1% від валового доходу, то бюджет додатково отримав би понад 2,8 млн. грн. (це розмір місячного бюджету району).