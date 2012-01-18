Депутат облради Людмила Щербаківська потрапила в ДТП

Вчора поблизу села Сокілець Козятинського району Вінницької області голова обласної організації партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», депутат Вінницької облради Людмила ЩЕРБАКІВСЬКА і голова Вінницької міської організації партії Віталій ДОНЕЦЬ потрапили у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це УНІАН повідомив депутат Вінницької облради від фракції «Батьківщина» Олександр ГАЛАЧЕНКО.

За його словами, аварія сталася між 7:00 і 7:30 ранку на автодорозі «Комсомольське – Козятин – Біла Церква».

В.ДОНЕЦЬ, керуючи автомобілем «Хонда», у якому з ним до Києва їхала Л.ЩЕРБАКІВСЬКА, не впорався з керуванням, унаслідок чого машина з’їхала з дороги, перевернулася і впала у ставок поблизу села Сокілець.

Завдяки подушкам безпеки, що спрацювали в автомобілі, лідери обласної та міської організацій ВО «Батьківщини» змогли самостійно вибратися з машини, яка провалилася під лід і наполовину затонула у ставку.

Свідки аварії та місцеві жителі надали потерпілим необхідну допомогу, викликали «швидку допомогу» і допомогли витягти з води автомобіль В.ДОНЦЯ.

«Швидка», що прибула на місце пригоди, надала першу медичну допомогу постраждалим і відпустила їх без госпіталізації.

На місце ДТП прибув колишній міський голова райцентру Немирів Віктор КАЧУР, який завіз Л.ЩЕРБАКІВСЬКУ і В.ДОНЦЯ додому у Вінницю.

За словами О.ГАЛАЧЕНКА, В.ДОНЕЦЬ дорогою до Вінниці скаржився на головний біль і нудоту, і, скоріш за все, потребуватиме госпіталізації із попереднім діагнозом струс головного мозку. Стан Л.ЩЕРБАКІВСЬКОЇ поки що нормальний, однак, на думку свідків, вона ще не отямилася від цієї пригоди.