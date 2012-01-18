Після пограбування 95-річна бабуся знайшла в собі сили прийти до міліції

До Погребищенського райвідділу міліції надійшло повідомлення від голови однієї з селищних рад району про те, що невідомий чоловік пограбував 95-річну одиноку місцеву жительку. Тільки за добу після скоєння злочину старенька жінка змогла знайти у собі сили та піти до селищної ради, щоб викликати працівників міліції.

Про це повідомили у СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Прибувши до будинку потерпілої, працівники міліції одразу почали з’ясовувати усі обставини скоєння злочину та встановлювати коло осіб, які могли бути причетними до нього. За описом потерпілої літньої жінки підозри працівників міліції щодо особи, причетної до даного злочину, впали на 26-річного односельця. Чоловік постійно мав проблеми з Законом, та неодноразово відбував покарання за скоєння злочинів. У будинку товариша, який проживає у сусідньому селі, підозрюваний був затриманий. Він разом зі своїми товаришами розпивав спиртні напої, які придбав за викрадені у бабусі гроші. У скоєному затриманий одразу зізнався.

Як з’ясувалося, 14 січня, на Старий Новий рік, о 10 годині ранку, чоловік прийшов до старенької посівати. Жінка з радістю зустріла гостя, адже є прикмета, що першим в дім цього дня повинен зайти чоловік, щоб увесь рік щастило. Аби обдарувати посівальника, бабуся пішла у кімнату до схованки з грошима. Отримавши гроші, чоловік вийшов на вулицю та через вікно підгледів, куди бабуся ховає решту своїх заощаджень. Не гаючи часу, він увірвався до кімнати старенької та відібрав у неї решту грошей, які пенсіонерка щомісяця відкладала з пенсі. Тисячу гривень, відібрану у літньої жінки, зловмисник витратив на спиртні напої та харчі, які придбав у місцевому магазині.

Зловмисник затриманий у порядку статті 115 КПК України. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.186 КК України «Грабіж», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.