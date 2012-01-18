Вінничани спорять за межі земельних ділянок

Територіальними органами Держкомзему у Вінницькій області протягом 2011 року розглянуто 10190 звернень громадян та 1841 звернення розглянуто Головним управлінням.

Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво установи.

Значна кількість звернень 52% - це надання роз'яснення земельного законодавства та вирішення межових спорів, 24% - звернення в яких піднімались питання щодо порушень вимог земельного законодавства.

15% - припало на роз'яснення щодо затримки виготовлення правовстановлюючих документів на землю , 6% - проблемні питання в ході орендних відносин (невиконання умов договору, розірвання та продовження договорів оренди, виплата орендної плати).