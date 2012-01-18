В "Інтершику" презентують проекти кращої зупинки і "будки" для взуття
Показують вінничанам для обговорення
Вінницька міська рада, Департамент архітектури, містобудування та кадастру та Регіональний центр сучасного мистецтва «Арт-Шик» презентують виставку проектів учасників місцевих відкритих архітектурно-містобудівних конкурсів «На краще архітектурне рішення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності по ремонту взуття в м. Вінниці» та «На краще архітектурне рішення малої архітектурної форми посадочного комплексу – зупинки громадського транспорту м. Вінниці».
У виставковій залі Регіонального центру сучасного мистецтва «Арт-Шик» (вул. Архітектора Артинова, 12а, 4-й поверх) 18 січня 2012 о 18:00 відбудеться презентація проектів учасників двох місцевих відкритих архітектурних конкурсів, що відбулися у грудні 2011 року. До уваги громадськості буде представлено 17 поданих на конкурси проектів, виконаних 16 архітекторами.
Ініціатором конкурсів виступила Вінницька міська рада, організатором - департамент архітектури, містобудування та кадастру.
Конкурси організовано з метою покращення міського середовища, уніфікації тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності по ремонту взуття та уніфікації зупинок громадського транспорту в м. Вінниці.
За результатами конкурсів було визначено І та ІІ місця, а також заохочувальні премії. Місця та премії розподілено наступним чином:
«Конкурс на краще архітектурне рішення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності по ремонту взуття в м. Вінниці»
І премія – авторський колектив Максим Крамар та Михайло Коротинський;
ІІ премія – Ігор Єзерський;
Третє місце не присуджено.
Заохочувальні премії:
1. Проект Олександра Танасійчука;
2. Проект Назара Жовнича;
3. Проект Назара Мусієнка.
«Конкурс на краще архітектурне рішення малої архітектурної форми посадочного комплексу – зупинки громадського транспорту м. Вінниці»
І премія – Назар Жовнич;
ІІ премія – авторський колектив Олена Поперечна та Юлія Козлова;
Третє місце не присуджено.
Заохочувальні премії:
1.Проект Володимира Несторова;
2.Проект авторського колективу Луца Андрій та Коротких Юля;
3.Проект Назара Мусієнка.
Виставка продовжує традицію знайомити вінничан з присвяченими нашому місту архітектурними проектами, заради оцінки і обговорення вже зробленого, а також заради ознайомлення з планами на майбутнє.