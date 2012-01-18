До армії в 2011 записались контрактницями 500 жінок Вінниччини

Це активно доводять представниці прекрасного полу із Вінниці. Минулого року на службу за контрактом до збройних сил там пішла рекордна кількість жінок. Одягнути військову форму забажали аж півсотні панянок. Цьогоріч на службу уже записалось 14. В обласному військкоматі кажуть служити до армії дівчата йдуть по тій же причині, що й чоловіки. Їх приваблює стабільна заробітна плата, медичне обслуговування та інші соціальні гарантії. Щоправда вибір професій для жінки військовика у армії обмежений. Дівчата потрібні у бухгалтерії та відділах кадрів. Але найцінніші жінки для зв’язку – командири полків переконують у дівчат краще розвинутий музикальний слух, і їм під силу розгадати найзаплутаніші звукові тексти.

Саме жінки-зв’язківці найбільш потрібні у армії. Як переконують командири частин, особливо цінні ті дівчата, які мають музикальний слух. Саме їм під силу розшифрувати найзаплутаніші шифри морзе та звукові телеграми. А ще з прекрасними панянками приємно служити чоловікам. Жінка, в армії зовсім не до біди – переконує більшість офіцерів.

- Жінка може проходити службу за контрактом на будь-якій посаді, але згідно з документами, на визначених спеціальностях, як правило це телеграфіст, радіотелеграфіст, бухгалтер, діловоди», - розповідає Олександр Пліванчук – начальник 164-го територіального центру комплектування військовослужбовців за контрактом.

Скільки жінок служить у повітряній столиці України, військові не розголошують – спираються на державну таємницю. Єдина статистика: у 2011 до армії пішло півсотні дівчат.

Служити в збройних силах жінки бажають з прагматичних причин: стабільна зарплата та соціальні гарантії, – кажуть військові. Однак прекрасні пані до списку принад служби додають ще й форму, яка личить кожній дівчині.