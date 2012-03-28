З Тігіпком на Вінничиині "розрахуються" кріслом замгубернатора?

Інформація про можливе призначення на посаду заступника голови ОДА голови облорганізації "Сильної України" - генерального директора вінницької ювелірної фірми "Діадема" Григорія Деруна наразі жваво обговорюється у кулуарах влади, - повідомляє газета “Місто”.

Губернатор Микола Джига частково підтвердив вірогідність такого призначення. За його словами, кандидатура Григорія Деруна розглядається на місце заступника, яке звільнилось після того, як Василь Черній пішов працювати у Верховну Раду.

Коли відбудеться офіційне призначення Григорія Деруна, губернатор поки що сказати не може. Каже, зараз кандидатура відомого ювеліра проходить всі перевірки, необхідні для зайняття високої чиновницької посади.

“Якщо Григорій Дерун отримає призначення, то він буде займатися роботою з підприємцями. А це дуже великий і важливий шмат роботи”, - цитує видання голову Вінницької ОДА Миколу Джигу.