Госпіталю інвалідів війни дали 200 тисяч гривень

В день 9 травня вінницький госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної війни отримав від вінницької влади сертифікат на суму 200 тисяч гривень. Його вручив губернатор області Микола Джига, міський голова Володимир Гройсман та депутат Верховної Ради Валерій Бевз.

За повідомленням управління у справах преси та інформації, гості також привезли телевізори, холодильники, оргтехіку та медичне обладнання.

Обласний госпіталь інвалідів ВВв одночасно може прийняти 220 чоловік.

- В нас обліку перебуває 36 учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни, - сказав на святі головний лікар закладу Валерій Бабійчук. - Лікування проходять не лише учасники війни, а й інших військових дій.

Сьогодні в цьому закладі перебуває 170 пацієнтів.