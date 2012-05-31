За сміття діти отримували подарунки

Незвичним для школярів восьми шкіл міста Тульчин та навколишніх сіл Кинашів, Суворовське, Мазурівка та Білоусівка пройшло свято останнього дзвоника. У місцевому парку імені Леонтовича діти виставили свої роботи у рамках проекту „Менше сміття – краще життя”, які вражали своєю винахідливістю.

- Для розв’язання проблеми накопичення твердих побутових відходів в Тульчинському районі реалізують міжмуніципальний проект із запровадження інтегрованого підходу до поводження з ТПВ, – говорить секретар Тульчинської міськради Любов Рупіна. - Проект реалізують Тульчинська РДА, районна та міська ради, Суворівська та Кинашівська сільські ради за підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» та проекту Програми розвитку ООН «Муніципальна програма врядування та сталого розвитку».

Мета інформаційної кампанія «Менше сміття – краще життя» - змінити змінити звичну побутову поведінку мешканців району на скорочення обсягів відходів шляхом роздільного збирання.

За місяць до події громади Тульчина та сіл Кинашів, Суворвське, БІлоусівка, Мазурівка прибирали свої населенні пункти, садовили дерева. Діти виготовляли з твердих побутових відходів поробки під гаслом „Друге життя речей”.

Дивно, скільки гарних речей можна зробити з того, що просто валяється іноді під ногами. Навіть урни у парку зроблені зі старих газових балонів. Проводився конкурс дитячого малюнку на асфальті на екологічну тематику. Маленькі таланти радували присутніх піснями та танцями.

Переможці конкурсу були нагороджені призами, виготовленими з екологічно чистих матеріалів - екологічні сумки з атласами Вінницької області, а володарі призових місць отримали парасольки та спортивні каримати для відпочинку на природі. А головні переможці – студенти ветеринарного технікуму отримали холодильник у свій гуртожиток, а учні школи № 2 – поїздку на фонтан у Вінниці, а школярі з суворівської школи – героя екологічного мультфільму Лорекса.

Заходи в рамках проекту будуть тривати і надалі. Тульчинці вірять, що їхній досвід стане прикладом. І спільно ми зробимо наші населені пункти чистими, гарними і затишними.