Опозиція взяла гору: облрада мовне звернення підтримала

Після 5-ти годинної перерви облрада зібралась на продовження пленарного засідання.

Замість 59 вранішніх, до вечора зібралося 82 депутати. Аби забезпечити кворум, регіонали висмикували своїх колег-прогульників на сесію звідки могли. Поважний регіонал-медик навіть примчав з Тернополя, полишивши виїзну колегію МОЗу.

І, о диво, в сесійну залу повернулася опозиція.

За словами депутата облради від «Єдності» Григорія Заболотного, фракції, що вранці пішли з ради, вирішили продовжити участь в сесії після погоджувальної ради, де їм пообіцяли, що мовне питання не тільки розглянуть позачергово, а й підтримають звернення до Президента.

Так і сталося: питання розглянули, звернення підтримали, щоправда, видозмінивши його текст.

Голова облради Сергій Татусяк каже, що його зміст – результат компромісу між фракціями, але це його суті не тільки не «вихолостило», а навпаки, посилило.

У ньому зникла вимога ветувати закон. Натомість Вінницька облрада звернулась до В. Януковича з вимогою(проханням?) «провести його правову експертизу» і заявила, що приєднується до пропозиції інших обласних рад «про доцільність проведення всенародного обговорення даного законопроекту». Читай – винести на референдум.

Постфактум політичне протистояння в облраді Сергій Татусяк прокоментував без емоцій, проте досить їдко. Мовляв, якби не присутність на сесії опозиційного нардепа Андрія Шкіля , бютівка Щербаківська, швидше за все, питання негайного розгляду «мовного звернення» не педалювала б. А тут, припускає Татусяк, Шкілю треба було повертатися до столиці і звітувати про виконану політичну роботу.

Так чи інакше, тактикою демаршу опозиція свого домоглася. Якби три фракції не пішли з сесії, доля мовного питання могла б бути й іншою.