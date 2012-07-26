Замість оцінок першокласникам казатимуть: "Ти молодець"

З 1 вересня в Україні впроваджуватимуть новий Державний стандарт початкової загальної освіти. Його особливість у ліквідації розриву в навчальних планах дошкільної та початкової загальної освіти, застосування підходу, орієнтованого на особистість учня. Такі Держстандарти підлягають перегляду та перезатвердженню не рідше одного разу на десять років.

– Згідно з новими стандартами, у початковій освіті увага спрямовується на використання технологій, що бережуть дитяче здоров’я, на екологічну спрямованість освітнього процесу, єдиний стандарт для усіх мов навчання, –говорить газеті "Вінницький район" директор Вінницького районного методичного центру Тетяна Мельник. – Так новим стандартом затверджено навчальні плани початкової школи, які будуть вводитися поетапно: у 1-х класах з 2012/2013 навчального року, у 2-х – з 2013/2014, у 3-х – з 2014/2015, у 4-х класах – з 2015/2016 навчального року.

Навчання грамоти у 1 класі тепер поділятиметься на три етапи: добукварний – 14 годин, букварний – 76, післябукварний – 29 годин. Для читання вголос у кінці навчального року визначено 20–30 слів за хвилину.

З 1 вересня 2012 року у загальноосвітніх навчальних закладах України стає обов’язковим вивчення іноземної мови з першого класу. Діти опановуватимуть її одну годину на тиждень. У цілому на мову і літературу у новому Держстандарті відведено 7 годин. Відповідно, Міністерством освіти і науки України передбачається видання для першачків підручників з англійської, німецької, французької та іспанської мов.

Розроблена та затверджена і нова навчальна програма з фізичної культури для учнів 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона має свої особливості, одна з яких – поновлення оцінювання учнів за видами, що були відмінені у 2008 році у зв’язку з трагічними випадками на уроках фізкультури.

– Оцінюватиметься швидкість, витривалість, гнучкість, сила, спритність, швидкісно-силові якості школярів, – пояснює Тетяна Мельник. – Братиметься до уваги особистий прогрес учня у фізпідготовці. При цьому оцінки відміняються, замість них досягнення учнів оцінюватимуться словесно, наприклад: ти молодець, тобі ще потрібно попрацювати.

Одночасно зменшено кількість контрольних нормативів із швидкості та витривалості. З цією метою у початковій школі збільшено кількість годин у розділі «Рухливі та спортивні ігри». З метою адаптації учнів до фізичних навантажень заборонено проводити здачу контрольних нормативів з 1 вересня до 1 жовтня.

Посилено і природничу складову стандарту, введено нову освітню галузь «Природознавство». На вивчення предмету у 1–4 класах базовим навчальним планом передбачено по 2 години на тиждень.

– У навчальних цілях ми пропонуємо вчителям використовувати місцевий природничий та краєзнавчий матеріал, проводити регулярні екскурсії на природу, – каже Тетяна Мельник.