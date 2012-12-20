У Вінниці 21 грудня відбудеться круглий стіл на тему "Церква, медіа і кінець світу", у якому візьмуть участь представники Церков і релігійних організацій та журналісти.

Захід відбуватиметься в рамках V Всеукраїнської Різдвяної виставки-ярмарку християнської літератури. Під час круглого столу буде представлено практичний посібник "Церква і медіа: сім кроків до порозуміння".

Організаторами є Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ), Католицький суспільно-релігійний часопис CREDO та Асоціація християнських видавців України.

До участі запрошуються усі зацікавлені.

Захід відбудеться в приміщенні Будинку офіцерів за адресою: м. Вінниця, пл. Перемоги, 1. Початок - о 11:30.