"Церква, медіа і кінець світу"

17:16, 20 грудня 2012
Вінниця
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Круглий стіл у Вінниці

У Вінниці 21 грудня відбудеться круглий стіл на тему "Церква, медіа і  кінець світу", у якому візьмуть участь представники Церков і релігійних організацій та журналісти.

Захід відбуватиметься в рамках V Всеукраїнської Різдвяної виставки-ярмарку християнської літератури. Під час круглого столу буде представлено практичний посібник "Церква і медіа: сім кроків до порозуміння". 

Організаторами є Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ), Католицький суспільно-релігійний часопис CREDO та Асоціація християнських видавців України.

До участі запрошуються усі зацікавлені.

Захід відбудеться в приміщенні Будинку офіцерів за адресою: м. Вінниця, пл. Перемоги, 1. Початок - о 11:30.

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