Вінниччина – друга за отриманням карти поляка

Генеральні консульства Польщі в Україні в 2012 р. видали українцям 7633 карти поляка. Такі дані повідомили в прес-службі МЗС Польщі.

Відзначається, що найбільше таких документів видали у Львові (більше 4 тис.) і Вінниці (1,9 тис.), а найменше - у Харкові (351) і Севастополі (27), - повідомляє business.ua.

За інформацією МЗС РП, в цілому цим документом зараз володіють 46 тис. 514 громадян України.

Нагадаємо, польський Сейм прийняв закон про карту поляка у вересні 2007 р. Згідно йому, карта може бути надана тільки особі, яка не має польського громадянства або посвідки на проживання на території Республіки Польща і є громадянином однієї з 15-ти пострадянських країн, включаючи Україну. При цьому людина повинна довести свою приналежність до польської нації, зокрема, документально підтвердити, що його предки були поляками.

Власник карти поляка користується багатьма пільгами. Зокрема, він має право на безкоштовну візу на перебування в РП, безкоштовна освіта, знижки на проїзд у транспорті, може легально працювати в Польщі без необхідності отримання відповідного дозволу і т.д.