Позбутись посвідчень можуть 175 "чорнобильців"-пенсіонерів

Підстави для припинення дії посвідчень мають 175 "чорнобильців"-пенсіонерів на Вінниччині. Матеріали їх справ вже передано у Міністерство соцполітики.

Таку інформацію оприлюднив на прес-конференції начальник головного управління Пенсійного фонду України Микола Черненко, передає УКРІНФОРМ.

"Минулоріч було вилучено 21 посвідчення "фальшивих чорнобильців", при чому з них 15 - були здані добровільно. Наразі фінінспекцією передано у Мінсоцполітики 175 матеріалів справ для припинення дії "липових посвідчень", - заявив М. Черненко.

Він також додав, що у вказаних випадках мало місце незаконне отримання статусу постраждалого від наслідків Чорнобильської АЕС. Зокрема, людина була прописана у так званій "чорнобильській зоні", водночас, фактично проживала не на забрудненій території.

Наразі, за словами М. Черненко, пенсійні справи цих людей приведено у відповідність до діючого законодавства. За даними ПФУ у Вінницькій області 41 974 особи отримують пенсії їз надбавками, як постраждалі від наслідків аварії на ЧАЕС. Загалом на Вінниччині пенсії отримує 513 тисяч пенсіонерів.

