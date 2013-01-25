Впіймали крадія жіночих сумочок

В одному з вінницьких нічних клубів працівники Управління Державної служби охорони при обласній міліції затримали молодика, який намагався викрасти жіночу сумку.

Про це повідомляє управління Державної служби охорони при УМВС у Вінницькій області.

Це сталося близько другої години ночі. На пульт центрального спостереження ДСО м. Вінниця надійшов сигнал тривоги. Кнопку тривожної сигналізації натиснула охорона розважального закладу.

Прибувши на місце події правоохоронці затримали юнака, який намагався викрасти жіночу сумку. Як пояснили працівники закладу, коли молодик виходив із нічного клубу із-під його пальто випала жіноча сумка. За збігом обставин в цей момент повз охорону проходила 29-ти річна жінка, яка повідомила охоронцям що це її сумка, і чоловік її викрав. Охоронники закладу натиснули тривожну кнопку.

Зі слів молодика, сумку він знайшов на підлозі біля барної стойки. Знахідка йому сподобалась, і він вирішив її подарувати своїй дівчині.

Зловмисника було доставлено до 2-го відділу міліції. Ним виявився 20-річний вінничанин, студент одного із вінницьких вишів.

За даним за фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.15 КК України та ч.1 ст.185 КК України (замах на крадіжку). Максимальне покарання за таке правопорушення – позбавлення волі на строк до трьох років.