Надвечір відомо про десятьох загиблих та 47 постраждалих.

Голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул повідомив наслідки російських ударів по Кривому Рогу. Про це Вілкул сказав в ефірі телеканалу "КИЇВ24".

"Ще триває аварійно-рятувальна операція. Пожежу загасили, але завали ще розбираються. Два завали ще залишилося. На вечір, на жаль, десять загиблих - п'ять чоловіків і п'ять жінок", - сказав Вілкул.

Водночас, він додав, що одна жінка, яка вважалася загиблою, перебуває у важкому стані. "Зараз лікарі борються за її життя", - сказав Вілкул.

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За його словами, усього постраждало 47 осіб, з них 9 - у важкому стані.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у соціальній мережі Facebook, за останніми даними, сьогодні всього від російських ракетних ударів загинуло 33 особи.

Зокрема, 22 - у місті Київ, та 11 - у Дніпропетровській області.

Водночас, усього поранено 140 осіб, з них 74 - у столиці, 2 - у Київській області, та 64 - у Дніпропетровській області.

В ДСНС відзначили, що врятовано 19 осіб: 11 – у Києві, та 8 - на Дніпропетровщині.

Всього до робіт по Україні залучено 619 рятувальників і 132 одиниці техніки.

Масований удар по Україні 8 липня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 липня, Росія здійснила масований ракетний обстріл України, у тому числі влучання відбулися у місті Кривий Ріг. У місті зафіксовано кілька влучань, у тому числі – по адміністративній будівлі промислового підприємства.

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