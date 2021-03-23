Повідомлення про переміщення з Російської Федерації на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях понад 100 танків Т-72 є фейками.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України з посиланням на Головне управління розвідки.
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«Розповсюджені у соціальних мережах і російських ЗМІ повідомлення про переміщення з Російської Федерації на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях понад 100 танків Т-72 є фейками. Вони використовуються пропагандою противника для посилення деструктивного впливу на місцеве населення», - йдеться у повідомленні.
Разом з тим, за даними розвідки, Росія все ж нарощує бойовий потенціал на тимчасово окупованих територіях та біля кордонів України з метою ескалації ситуації та підтримання напруги в регіоні.
«Росія продовжує використовувати неконтрольовані Україною ділянки кордону для постачання на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях зброї, боєприпасів та майна військового призначення», - йдеться у повідомленні.
Так, за даними розвідки, з початку березня до з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів автомобільним транспортом завезено нові партії протитанкових і протипіхотних мін, безпілотні літальні апарати, станції радіоелектронної боротьби та кілька десятків військових позашляховиків для підрозділів «швидкого реагування». Крім того, залізничним транспортом доставлено понад 5 тис. тонн пального.
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