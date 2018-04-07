Порошенко і Меркель мають узгодити деталі розгортання миротворців на Донбасі - Клімкін

Глава МЗС заявляє, що для реалізації ініціативи щодо миротворців знадобиться скоординований тиск на РФ.

Зустріч президента України Петра Порошенка з канцлером Федеративної республіки Німеччина Ангелою Меркель має посприяти узгодженню чітких кроків з метою розгортання миротворчих сил Організації Об'єднаних Націй на сході України.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав в ефірі телеканалу "Інтер".

Зокрема, його запитали, чого він очікує від зустрічі Меркель та Порошенка в рамках візиту глави Української держави до ФРН 9-10 квітня.

"Я очікую перше - чіткого погодження тактики як просуваємо миротворців, саме дуже чітких кроків", - заявив глава МЗС.

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У зв'язку з цим дипломат наголосив, що це питання вже було погоджено з французькою стороною під час нещодавнього візиту міністра Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріана.

"Наступний крок - це погодження з американцями. У нас є спільна концепція. Зараз має бути саме спільна тактика", - заявив Клімкін.

Також його запитали, чи є чітке розуміння, коли ідея щодо миротворців перетвориться у конкретне рішення.

Водночас, конкретним рішенням, за словами Клімкіна, стане ухвалення відповідної резолюції на засіданні Ради безпеки ООН.

"Чи є 100-відсоткова гарантія, що Росія його виконає так як є? Давайте подивимося, що робить Росія. Тому ось цей тиск, який на сьогодні будується, це і є та сама гарантія", - заявляє дипломат.

"Зараз у нас є спільна позиція - Німеччина, Франція, Сполучені Штати. Після цих контактів найвищого рівня, будемо дуже тиснути на Росію, з тим, щоб це реалізувалося, і маємо це зробити звичайно як поштовх для того, щоб це почалося. Якщо вона буде дотискуватися - тоді у нас є шанс, і я в це вірю", - наголосив глава МЗС.

Клімкін додав, що візит Порошенка до Німеччини наступного тижня - це тільки перший крок.

"Буде дуже багато контактів на найвищому рівні. І Меркель, і Макрон будуть говорити з Трампом. Будемо зустрічатися в двосторонньому, тристоронньому форматі, і будувати цей тиск, але обов'язково координувати і тактику і стратегію", - заявив Клімкін.

Крім того, він зауважив, що на порядку денному перебуває і багато інших питань, серед яких деокупація Криму.

"А ці турбіни Siemens - де маємо дотиснути, а присутність німецького бізнесу, а "Північний потік" - де маємо дуже багато чого зробити, і кожен європейський проект має відповідати європейським правилам", - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня міністр оборони України генерал армії Степан Полторак заявив, що конфігурація миротворчих сил ООН, розміщення яких на усій території Донбасу українська влада хоче здійснити за допомогою міжнародної спільноти, не визначена в жодному з її компонентів.

Рішення про розгортання миротворчої місії має прийняти Рада безпеки ООН.

Раніше про готовність направити своїх миротворців на Донбас заявили Фінляндія, Швеція, Португалія, Білорусь. Проте в МЗС України виступили проти участі Білорусі як країни-члена ОДКБ в тому разі, якщо в цій місії не буде країн-членів НАТО.

Сполучені Штати Америки у пропозиціях щодо миротворчої місії ООН на Донбасі наполягають на відсутності у її складі росіян і доступі миротворців до українсько-російського кордону.

У доповіді експертів аналітичного центру Hudson Institute, підготовленій за дорученням колишнього генерального секретаря НАТО Андреса фог Расмуссена, нині радника президента Петра Порошенка, зазначається, що Україні необхідно розгорнути миротворчу місію ООН на Донбасі чисельністю 20 тис. осіб з країн - нечленів НАТО та ще 4 тис. поліцейських.

16 березня глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що до складу миротворчої місії ООН на Донбасі мають входити понад 15 тис. миротворців.