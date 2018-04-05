Конфігурація миротворчих сил на Донбасі не визначена в жодному з її компонентів - Полторак

Він наголосив на тому, що важливо, аби Росія не була залучена до складу миротворчої місії.

Конфігурація миротворчих сил ООН, розміщення яких на усій території Донбасу українська влада хоче здійснити за допомогою міжнародної спільноти, не визначена в жодному з її компонентів.

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Про це повідомив міністр оборони генерал армії Степан Полторак в інтерв'ю "Урядовому кур'єру". "У світі справді все більшої підтримки набуває ініціатива української влади до започаткування миротворчої місії, як засобу відновлення суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Саме на її розвиток ми покладаємо наші значні сподівання. Ми тільки на початку шляху. Вже стартували перемовини, дискусії та пошуки прийнятних варіантів розміщення, складу та мандату такого контингенту", - зазначив Полторак.

"Говорячи про потенційний вплив місії ООН на перебіг конфлікту, варто зауважити, що іще невідома кінцева конфігурація контингенту в жодному з її компонентів. Але зауважу, що ця місія тільки тоді матиме сенс, якщо призведе до роззброєння незаконних збройних формувань, взяття під контроль 400-кілометрової ділянки українсько-російського кордону, зупинить інфільтрацію російських військ та озброєння на окуповану територію. Тоді вже можна буде говорити про повноцінні і адекватні політичні процеси та реінтеграцію теперішніх Донецька і Луганська. Звісно, у миротворчому процесі не повинні брати участі представники країни-агресора. Тобто, нам критично важливо, щоб Росія не була залучена до складу миротворчої місії", - наголосив міністр оборони.

Як повідомляв УНІАН, рішення про розгортання миротворчої місії має прийняти Рада безпеки ООН.

Раніше про готовність направити своїх миротворців на Донбас заявили Фінляндія, Швеція, Португалія, Білорусь. Проте в МЗС України виступили проти участі Білорусі як країни-члена ОДКБ в тому разі, якщо в цій місії не буде країн-членів НАТО.

Сполучені Штати Америки у пропозиціях щодо миротворчої місії ООН на Донбасі наполягають на відсутності у її складі росіян і доступі миротворців до українсько-російського кордону.

У доповіді експертів аналітичного центру Hudson Institute, підготовленій за дорученням колишнього генерального секретаря НАТО Андреса фог Расмуссена, нині радника президента Петра Порошенка, зазначається, що Україні необхідно розгорнути миротворчу місію ООН на Донбасі чисельністю 20 тис. осіб з країн - нечленів НАТО та ще 4 тис. поліцейських.

16 березня глава МЗС Павло Клімкін заявив, що до складу миротворчої місії ООН на Донбасі мають входити понад 15 тис. миротворців.