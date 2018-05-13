Бойовики застосували проти ЗСУ новітні реактивні снаряди

Військовослужбовці ретельно позбирали всі уламки після обстрілу та віддали їх в спеціалізовану лабораторію для проведення експертиз.

Російсько-терористичні війська на Донбасі застосовують новітні зразки озброєння.

Читайте такожУ США обурилися через черговий російський "гумконвой" на Донбас

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил із посиланням на бійців окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, що тримають позиції поблизу Маріуполя.

Згідно з інформацією, кілька днів тому українські позиції було обстріляно новітніми реактивними снарядами. Вони мали посилене фугасне начиння та залишили за собою великі вирви.

Військовослужбовці ретельно позбирали всі уламки після цього обстрілу та віддали їх в спеціалізовану лабораторію для проведення відповідних експертиз.

"Ми виявили хвостовики ракет не притаманні звичайним боєприпасам. На відміну від радянських зразків, які раніше використовували російсько-окупаційні війська, ці хвостовики мали зовсім інший вигляд та кріплення. Також знайшли уламки з відповідним маркуванням. Все задокументовано та передано до спеціальних структур Міністерства оборони України", - розповів один з військових.

У штабі зазначили, що окрім обстрілів, російсько-окупаційні війська проводять масове мінування забороненими боєприпасами української землі, в тому числі в "сірій зоні".

Раніше повідомлялось, що з початку доби 13 травня в результаті обстрілу окупантами позицій Збройних сил України на Донбасі поранені двоє українських військових.