Не віддамо жодного клаптика землі: Порошенко відкинув дві крайності на шляху до миру в Україні

Першим кроком до миру президент називає запровадження миротворчого контингенту на Донбасі.

Президент України Петро Порошенко запевняє, що поки він є главою держави, "жодного клаптика української землі не віддамо нікому".

Про це він сказав під час поїздки до Івано-Франківської області.

За словами Порошенка, він робитиме усе для того, аби до України прийшов мир. "Але мир не означає здати українську землю російському ворогу і російському агресору. Мир - це означає повернути український прапор та український суверенітет на окуповану територію Донбасу та анексованого Криму", - сказав він.

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Першим кроком до миру президент назвав рішення Ради безпеки ООН про "запровадження миротворчого контингету, який має бути розгорнутий на сході нашої держави".

"Я відкидаю дві крайності на шляху до миру, будь-які інші пропозиції є прийнятні. Крайність щодо ура-патріотичної ідеї авантюрного військового наступу, який буде потребувати життів мільйонів українських героїв, і друга - це капітуляція, мир на російських умовах, коли ми маємо подарувати українську землю. Поки я президент, жодного клаптика української землі ми не віддамо нікому. Це думка переважної більшості українців", - наголосив Порошенко.

Він нагадав, що в США на засіданні Ради безпеки ООН перебував міністр закордонних справ Павло Клімкін, і "ми робимо усе можливе для того, щоб це рішення (про миротворців) було прийняте".