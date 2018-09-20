этот материал доступен на русском

"Мій світ обвалився": українців зворушив пост матері загиблого у районі Світлодарської дуги бійця (фото)

14:57, 20 вересня 2018
Війна
6894 0
Матвієнко загинув у районі Світлодарської дуги / фото facebook.com

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила мати загиблого бійця Тетяна Павлик.

Читайте такожНа Донбасі бойовики з ПТРК били по українських військових біля Луганського

"Мій світ обвалився. Сьогодні вночі в районі Світлодарської дуги загинув мій син, єдиний син, сержант 72-ї бригади Володимир Матвієнко. Йому було 35 років", - йдеться в її повідомленні.

"Про це знали тільки найближчі. Я завжди вірила і сподівалася, що ця біда обійде мій дім стороною. Вона вирішила інакше. Мій син Герой! Я пишаюся своїм сином!", - додала мати Матвієнко. Також вона опублікувала останнім його фото.

Як раніше стало відомо, що під час ворожого мінометного обстрілу в районі Світлодарської дуги на Донбасі загинули двоє бійців. Це - молодший сержант Володимир Ткачов і сержант Володимир Матвієнко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #смерть#Донбас#боєць